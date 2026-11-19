“Quest’anno il Palermo è stato costruito per vincere ad ogni costo, ad ogni modo, con giocatori esperti che hanno qualità per poter risolvere le partite anche quando non si mettono per il verso giusto”. Questa l’opinione dell’ex Palermo Leandro Rinaudo, intervistato sulla B e non solo da Tuttomercatoweb.

Secondo il dirigente “Inzaghi ha trovato l’alchimia giusta anche con la gente. S’è creata l’atmosfera giusta per raggiungere l’obiettivo. Arriveranno dei momenti negativi come è normale che sia, ma ci sono tutte le condizioni per arrivare all’obiettivo”.





Poi, un passaggio sul Frosinone. “Pazzesco. L’anno scorso ho toccato con mano la realtà, li ho affrontati di presenza. Castagnini è stato bravissimo come sempre con le sue scoperte. E Alvini sta dimostrando di essere un <span;>allenatore importante con delle idee rivoluzionarie per quello che è il calcio di oggi. Questo Frosinone è una bella realtà e spero che centri il traguardo finale”.