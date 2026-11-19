Il rendimento difensivo è uno degli aspetti sui quali Paolo Bianco vuole intervenire per migliorare il Pisa. Alla vigilia del derby contro l’Empoli, in programma sabato al Castellani, l’allenatore nerazzurro è tornato sulle difficoltà mostrate dalla squadra, soffermandosi in particolare sulle sfide contro Palermo ed Entella.

Proprio queste due partite hanno inciso pesantemente sul bilancio delle reti subite: il Pisa ha incassato complessivamente 17 gol, sette dei quali contro i rosanero e i liguri. Un dato che Bianco considera significativo, soprattutto perché la squadra non concede agli avversari molte conclusioni. “Non siamo una squadra che subisce più delle altre sotto forma di tiri verso la porta, ma quelle poche volte che arrivano in area si fanno gol”, ha spiegato.





Il tecnico ha sottolineato anche l’aumento contemporaneo della produzione offensiva e delle reti incassate: “Segniamo molto di più, ma subiamo anche di più. Abbiamo subito qualche gol di troppo, penso all’Entella e al Palermo, che in queste due partite ci hanno pesato 7 sulle 17 reti complessive”. L’obiettivo è dunque trovare maggiore equilibrio e mantenere alta l’attenzione per tutta la gara.

Nel corso della conferenza ha parlato anche degli expected goals del Pisa, citando un’analisi letta sulla stampa palermitana: “Dicono che come expected goals dovremmo essere secondi”. La priorità, però, resta la continuità: “Non dobbiamo staccare mai”. Sulla formazione, infine, Bianco ha concluso: “Ho in mente l’Empoli e in campo manderò la squadra che ha più garanzie”.

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