A mezzanotte è uscito GTA VI e milioni di giocatori sono già in partita. Tredici anni fa, il 17 settembre 2013, toccava al capitolo precedente, GTA V. Quel giorno il Palermo era in Serie B, aveva sette punti dopo quattro giornate e un allenatore destinato a restare in panchina ancora per otto giorni. I rosanero erano reduci dalla retrocessione, arrivata dopo nove stagioni consecutive in Serie A. Dopo quattro turni la classifica era questa: Empoli davanti con 10 punti, Trapani e Virtus Lanciano a 8, Palermo a 7 insieme ad Avellino, Novara e Varese. Un avvio a corrente alternata: 1-1 a Modena, sconfitta in casa con l’Empoli, poi il 3-0 al Padova e il 2-1 al Cesena.

Game over per Gennaro Gattuso il 25 settembre. Dopo le sconfitte esterne con Spezia e Bari arrivò l’esonero e al suo posto fu chiamato Giuseppe Iachini, che all’esordio batté 3-0 la Juve Stabia. Da lì la stagione cambiò. In quella squadra c’erano Sorrentino in porta, Muñoz in difesa, Hernández e Belotti a segnare e Vázquez a inventare. E c’era un giovanissimo Paulo Dybala, sulla strada per diventare uno dei nomi più importanti del calcio europeo.





Il finale è da record: primo posto, promozione con cinque giornate d’anticipo e 86 punti, primato assoluto per la Serie B a 22 squadre. Venticinque vittorie, tredici successi esterni (altro record), miglior difesa del torneo e 14 punti di vantaggio sull’Empoli seconda. Tutto questo partendo da quei 7 punti del giorno in cui il mondo scaricava GTA V. Oggi il Palermo è di nuovo in cadetteria e il paragone con quella stagione è inevitabile perché il finale potrebbe essere lo stesso. Intanto GTA V ha superato i 230 milioni di copie e GTA VI è costato, secondo il Financial Times, tra 1 e 1,5 miliardi di dollari (cifra non confermata ufficialmente). Al Palermo basterebbe molto meno: una missione ben riuscita.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI