Le restrizioni per le trasferte dei tifosi sono sempre più frequenti. L’ultimo caso riguarda il derby tra Empoli e Pisa, in programma sabato al “Castellani”, per il quale sono state imposte forti limitazioni alla vendita dei tagliandi ai sostenitori nerazzurri. Una decisione che le due società non hanno condiviso. In un comunicato congiunto, Empoli e Pisa hanno espresso “profondo rammarico”, sottolineando come a uscire sconfitti siano “il calcio e i suoi tifosi”. Il derby, ricordano, si è giocato più volte all’insegna della correttezza sugli spalti e il provvedimento ha già coinvolto entrambi i club in diverse occasioni.

Pur nel rispetto delle valutazioni delle autorità e ribadendo che la sicurezza venga sempre prima di tutto, i due club si dicono stupiti da alcune determinazioni e chiedono all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive più confronto e collaborazione, per individuare soluzioni condivise invece di ricorrere sistematicamente a misure restrittive. Sicurezza e partecipazione, sostengono, non sono esigenze contrapposte: uno stadio pieno e una curva calorosa, al di là dei colori, sono parte integrante dello spettacolo e dell’identità del calcio. Da qui la richiesta di rivalutare il provvedimento.





Sulla vicenda è intervenuta anche la Lega Serie B, che ha preso atto della nota congiunta, la quale segue quella di altre società nelle scorse settimane. La Lega, nel rispetto delle prerogative delle autorità, auspica che il maggior numero possibile di gare si disputi senza misure restrittive, così da garantire la più ampia partecipazione dei tifosi, privilegiando soluzioni inclusive anche per le trasferte.

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