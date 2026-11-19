(AGGIORNATO IL 19 NOVEMBRE, ORE 11.35). Ecco le probabili formazioni di Catanzaro – Palermo, match valido per la 12a giornata di Serie B 2026/27 (appuntamento sabato 21 novembre, alle 17.15, stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro):

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela, Petriccione, Franky Tchaouna, Mosti, Dorval; Iemmello, Pecorino.

Indisponibili: Franck Tchaouna, Loubao, Pafundi

Squalificati: /





PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda (Magnani), Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Indisponibili: Joronen, Strefezza (fuori lista), Barba, Bani, Pierozzi

Squalificati: /

Dopo la sosta il campionato riparte e il calendario non concede respiro: tre partite in sette giorni. Non è il momento delle rivoluzioni e a Catanzaro Inzaghi non dovrebbe stravolgere l’assetto. Palumbo è in dubbio: sta recuperando, ma lo staff non vuole forzare i tempi. Strefezza, pur essendo rientrato a pieno regime negli allenamenti, per ora resta fuori dalla lista degli over: si va avanti con Mazzitelli. Il fronte più delicato è quello difensivo, dove le scelte si riducono. Sono out Barba, Bani e Pierozzi, oltre a Joronen.

DIFESA – Tra i pali ci sarà Perin. Sulla destra spazio a Cassandro. Per una maglia da centrale, Peda è in vantaggio su Magnani, ma il ballottaggio è aperto. Confermati Ceccaroni e Augello.

CENTROCAMPO – Si dovrebbe tornare alla collaudata coppia composta da Segre e Ranocchia. Per Mazzitelli sono le ultime partite prima del cambio in lista con il rientrante Strefezza.

ATTACCO – Il sistema di gioco sarà il solito 4-2-3-1 ‘liquido’, con Hernani mezzala e trequartista. Intoccabili Vavassori – a disposizione dopo aver smaltito l’influenza – e Johnsen. Pohjanpalo, che rientra dal doppio impegno con la Finlandia, guiderà l’attacco.

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