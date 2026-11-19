Prosegue la maledizione fisica per Simone Pafundi. Il talento del Catanzaro si è fermato di nuovo per un guaio muscolare: durante l’allenamento di mercoledì 18 novembre ha interrotto anzitempo la seduta per un fastidio al polpaccio destro. Un intoppo arrivato proprio nel giorno del ritorno in gruppo di Di Francesco, a conferma che i giallorossi sembrano avere una calamita per i guai.

Il numero 20 non sarà a disposizione per la sfida con il Palermo, anche se difficilmente sarebbe partito titolare. Per capire l’entità del problema bisognerà attendere gli esami strumentali delle prossime ore. Con il turno infrasettimanale alle porte, la trasferta di Castellammare di martedì, non si escludono altre assenze. Il precedente di inizio stagione, quando una botta lo tenne ai box per diverse giornate, impone cautela: Mignani non forzerà i tempi.





Per Pafundi l’annata è già travagliata: sette presenze, un solo assist (per Iemmello contro la Carrarese) e minutaggio in calo, complice il cambio di modulo che ha cancellato la sua zona preferita. A Cesena ha giocato appena quattro minuti. Per trovare spazio nel 3-5-2 che Mignani ha irrobustito dovrebbe lasciare la “comfort zone” dietro la punta e adattarsi a mezzala di squilibrio, sul modello di Alesi: esperimento fattibile e già provato con risultati alterni, ma ancora lontano dall’essere un’opzione stabile. Prima di gennaio, quando arriveranno le valutazioni definitive, andrà trovata una dimensione più adatta.

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