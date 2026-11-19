Il tema della multiproprietà torna al centro del dibattito sul futuro del calcio italiano. A intervenire è stato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha commentato i programmi di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, soffermandosi su alcune questioni che, a suo giudizio, non avrebbero trovato spazio sufficiente nelle rispettive proposte.

“Né Malagò né Galliani hanno messo nei programmi problemi seri come la fiscalità in Serie C o la multiproprietà. Nessuno tocca seriamente il tema perché altrimenti si fa casino con Lotito e De Laurentiis”, ha dichiarato Criscitiello, indicando proprio la gestione delle società con proprietà riconducibili allo stesso gruppo come uno degli argomenti più delicati per il sistema calcistico.





Il direttore di Sportitalia ha poi chiarito la propria posizione, distinguendo tra le diverse situazioni. Secondo Criscitiello, il problema non sarebbe rappresentato da qualsiasi forma di multiproprietà, ma soprattutto dai casi in cui una grande società acquisisce un club con una piazza e una tradizione importanti. “La multiproprietà è sbagliata se io Napoli prendo il Bari o se io Lazio prendo la Reggina, che è considerata una squadretta di Serie D ma non è così”, ha spiegato.

Nel suo ragionamento, Bari e Reggio Calabria rappresentano realtà calcistiche con una propria identità e un seguito importante, che non dovrebbero essere considerate società subordinate a club più grandi. Diverso, invece, il giudizio nel caso in cui una proprietà decidesse di investire in una realtà più piccola: “Dico sì alla multiproprietà se il grande club prende il piccolo club: se il Napoli prende, con tutto il rispetto, il Savoia, sì alla multiproprietà. Ma se prende il Bari questa roba non funziona”.