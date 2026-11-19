“Affrontiamo una formazione tosta, che ha grande equilibrio e ha perso una sola partita nelle dieci disputate, escludendo quella contro il Modena, nella quale ha giocato quasi tutta la gara in inferiorità numerica. È una squadra difficile da affrontare e questo è anche un grande merito del suo allenatore”. Sono le parole di Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Cesena.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, l’allenatore toscano si è soffermato anche sulle difficoltà legate alla gestione di una squadra reduce da una retrocessione, un passaggio che inevitabilmente lascia delle conseguenze sul gruppo. “Stiamo lavorando forte alla ricerca della continuità e di un’identità precisa. Ero assolutamente consapevole che ci sarebbero state delle difficoltà”.





“Una retrocessione lascia inevitabilmente delle scorie. Ho sempre pensato, però, che il lavoro, la dedizione e la convinzione in quello che si fa possano aiutare a superare le difficoltà, anche quelle che eventualmente incontreremo ancora. Mi piace pensare che sia proprio attraverso il lavoro che si riesca a trovare la strada”, ha continuato.

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