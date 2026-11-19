Alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, Alessandro Diamanti ha presentato il prossimo impegno del Cesena, soffermandosi sulle qualità della formazione allenata da Marco Baroni. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico bianconero ha accostato i veneti al Palermo di Inzaghi, indicando le due squadre come le principali candidate per valore della rosa e potenziale.

“Studiando e guardando l’Hellas Verona, la prima cosa che viene da chiedersi è perché non sia a duellare con il Palermo, dato che come motore e come squadra è una formazione importantissima”, ha dichiarato Diamanti. Un giudizio accompagnato da un riconoscimento ancora più netto: “Secondo me, insieme al Palermo, è la squadra più forte del campionato sotto questo aspetto”. L’allenatore ha comunque ricordato quanto la Serie B sia imprevedibile, sottolineando anche l’esperienza di Baroni alla guida degli scaligeri.





Diamanti si aspetta una partita particolarmente complicata, al punto da paragonare il Verona a una formazione della massima serie. Il Cesena, però, non partirà con l’intenzione di limitarsi a difendere, ma proverà a sfruttare ogni possibile occasione per mettere in difficoltà gli avversari. “Sarà una partita molto difficile, perché ci troveremo di fronte praticamente a una squadra di Serie A, con tanti pregi e, come tutte le squadre, anche qualche difetto”, ha spiegato il tecnico.

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