La dodicesima giornata di Serie B propone la sfida tra Verona e Cesena, due squadre a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali. I gialloblù vogliono sfruttare il fattore campo per proseguire il proprio percorso, mentre i romagnoli puntano a un risultato positivo in trasferta. Il match è in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 20:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Verona-Cesena

Verona-Cesena Competizione: Serie BKT

Serie BKT Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: venerdì 20 novembre 2026

venerdì 20 novembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Marcantonio Bentegodi, Verona

📺 Dove vedere Verona-Cesena in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. La piattaforma ha inoltre previsto la possibilità di seguire questo incontro in modalità gratuita, anche senza un abbonamento, accedendo al proprio sito e selezionando la partita. La gara sarà disponibile anche su LaB Channel, attraverso Prime Video.





📱 Dove vedere Verona-Cesena in streaming

Verona-Cesena sarà visibile in streaming su DAZN, tramite sito e applicazione, e su LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.