Bayern Monaco – Colonia, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Bundesliga
La Bundesliga torna protagonista con la sfida tra Bayern Monaco e Colonia, valida per la decima giornata del campionato tedesco. I bavaresi vogliono confermare il proprio ruolo di protagonisti nella corsa al titolo, mentre gli ospiti cercano un risultato positivo sul campo di una delle formazioni più competitive d’Europa. Il match è in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 20:30 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Bayern Monaco-Colonia
- Competizione: Bundesliga
- Giornata: 10ª giornata
- Data: venerdì 20 novembre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Allianz Arena, Monaco di Baviera
📺 Dove vedere Bayern-Colonia in tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena.
📱 Dove vedere Bayern-Colonia in streaming
Bayern-Colonia sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport.