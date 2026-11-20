Athletic Bilbao – Espanyol, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Liga
La tredicesima giornata della Liga propone la sfida tra Athletic Bilbao ed Espanyol. I baschi tornano in campo davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di conquistare punti importanti, mentre la formazione catalana cerca un risultato positivo in una trasferta impegnativa. Il match è in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Athletic Bilbao-Espanyol
- Competizione: Liga
- Giornata: 13ª giornata
- Data: venerdì 20 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: San Mamés, Bilbao
📺 Dove vedere Athletic-Espanyol in tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su DAZN 1, canale 214 della piattaforma Sky.
📱 Dove vedere Athletic-Espanyol in streaming
Athletic Bilbao-Espanyol sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito e l’applicazione ufficiale della piattaforma.