La sfida contro il Palermo arriva in un momento delicato per il Catanzaro, che ha bisogno di punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Dopo un avvio di campionato complicato, la squadra di Michele Mignani cerca una reazione e sabato avrà davanti un avversario di alto livello. In vista dell’appuntamento, la tifoseria organizzata ha deciso di far sentire la propria voce, chiamando a raccolta tutta la città.

A lanciare l’appello è stata la Curva Capraro, che attraverso un messaggio ha invitato i sostenitori giallorossi a riempire il Ceravolo e a stare vicino alla squadra. La richiesta è quella di trasformare lo stadio in una spinta per i giocatori, proprio in una fase in cui la classifica impone di cambiare passo. Per la partita contro i rosanero è attesa una buona presenza di pubblico, con l’auspicio di una partecipazione ancora più ampia.





Nel comunicato, gli ultras hanno sottolineato come il sostegno non debba dipendere dai risultati, ma diventare ancora più forte nei momenti di difficoltà: “Il momento è difficile, la classifica brucia, ma è proprio adesso che si vede la stoffa di una vera tifoseria. Non servono calcoli né alibi: sabato tutti al Ceravolo a sostenere la maglia”.

Il messaggio si chiude con un richiamo all’identità e all’orgoglio della piazza calabrese, chiamata a sostenere il Catanzaro nella corsa alla salvezza: “La salvezza e l’orgoglio di Catanzaro passano da qui”. Da qui anche l’invito a portare allo stadio un vessillo giallorosso, per colorare gli spalti e accompagnare la squadra in una partita importante per il suo cammino.