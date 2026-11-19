Una giornata nel segno del ricordo di Alessia La Rosa, tra emozione e momenti di grande commozione. In occasione di quello che sarebbe stato il suo nono compleanno, Bossolandia Park ha ospitato una festa in suo onore, arricchita da una sorpresa speciale: la presenza di Jacopo Segre e Pippo Inzaghi.

Il centrocampista del Palermo era infatti uno dei calciatori più amati dalla piccola, capace di regalarle sorrisi e momenti di felicità. La sua partecipazione ha rappresentato un gesto particolarmente significativo per la famiglia e per tutte le persone presenti.





Alla giornata ha preso parte anche Inzaghi, accompagnato dai figli. La presenza dell’allenatore rosanero ha reso ancora più speciale un’iniziativa nata per celebrare Alessia e mantenerne vivo il ricordo. Un gesto di vicinanza e affetto da parte del mondo Palermo, che ha voluto essere presente in una giornata capace di unire sport, memoria e sensibilità.