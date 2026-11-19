L’assemblea dei soci del Palermo ha approvato il bilancio al 30 giugno 2026, il 28 ottobre, con il voto favorevole di tutto il capitale sociale, compresa la rappresentanza di Amici Rosanero. Il documento riguarda la stagione chiusa al quarto posto in Serie B, con l’eliminazione in semifinale playoff contro il Catanzaro. Rispetto all’esercizio precedente crescono i ricavi, i costi si riducono leggermente e la perdita cala. Resta però molto pesante e a coprirla è ancora una volta il City Football Group.

Il bilancio chiude con una perdita di 38 milioni di euro, contro i 43 del 2025 (circa 4,8 milioni in meno, -11%) e i 23 del 2024. Il valore della produzione sale a 30,9 milioni (+12% sul 2025, quando erano 27,7; nel 2024 erano 24,1). I costi della produzione scendono a 69,1 milioni dai 70,4 del 2025, ma restano molto sopra i 47,3 milioni del 2024. Il patrimonio netto è di 32 milioni, in crescita rispetto ai 30,5 milioni del 2025 e ai 24,4 del 2024.





La crescita più evidente riguarda i ricavi legati al “Barbera”. Gli incassi dalle gare in casa passano da 3 a 5,1 milioni (+70%), mentre gli abbonamenti salgono da 3,6 a 3,8 milioni (+5%). Più marcato ancora l’aumento di sponsor e pubblicità: 9,1 milioni contro 5,2 (+77%). Crescono anche merchandising e royalties (2,9 milioni, +38%) e i diritti tv (1,5 milioni, +9%).

Sul fronte dei costi, la voce più pesante resta il personale: 34,9 milioni (+7% sul 2025, 26,1 nel 2024). Salari e stipendi salgono a 31,2 milioni dai 29,5 dell’anno prima; la quota dei tesserati è invece sostanzialmente stabile, circa 27,4 milioni. Sul fronte patrimoniale, la liquidità sale a 2,4 milioni (429 mila a giugno 2025) e nel bilancio non risultano debiti bancari. Crescono però i debiti verso i fornitori, 7,1 milioni contro 4,6.

Nel bilancio si legge che il City Football Group ha rilasciato una lettera di patronage con cui si impegna a coprire il fabbisogno economico-finanziario della società almeno fino al 30 settembre 2027. Nell’esercizio la controllante ha versato 40.050.000 euro in conto capitale (49,2 milioni nel 2025, 35,7 nel 2024): quasi 125 milioni in tre stagioni. Il presupposto della continuità aziendale non evidenzia incertezze significative.

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