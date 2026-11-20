Casertana – Salernitana, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
Il derby campano tra Casertana e Salernitana è uno degli appuntamenti più attesi della quindicesima giornata di Serie C. Una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica e che promette spettacolo, con le due formazioni pronte a contendersi il successo davanti al pubblico del Pinto. Il fischio d’inizio è fissato per venerdì 20 novembre alle ore 20:30.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Casertana-Salernitana
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: venerdì 20 novembre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Alberto Pinto, Caserta
📺 Dove vedere Casertana-Salernitana in tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport, canale 251.
📱 Dove vedere Casertana-Salernitana in streaming
Casertana-Salernitana sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto che comprende i contenuti sportivi di Sky. La gara sarà disponibile anche su Sky Go per gli abbonati Sky.