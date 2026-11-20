Il derby campano tra Casertana e Salernitana è uno degli appuntamenti più attesi della quindicesima giornata di Serie C. Una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica e che promette spettacolo, con le due formazioni pronte a contendersi il successo davanti al pubblico del Pinto. Il fischio d’inizio è fissato per venerdì 20 novembre alle ore 20:30.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Casertana-Salernitana

Casertana-Salernitana Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C

Serie C Sky Wifi, Girone C Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: venerdì 20 novembre 2026

venerdì 20 novembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Alberto Pinto, Caserta

📺 Dove vedere Casertana-Salernitana in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport, canale 251.





📱 Dove vedere Casertana-Salernitana in streaming

Casertana-Salernitana sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto che comprende i contenuti sportivi di Sky. La gara sarà disponibile anche su Sky Go per gli abbonati Sky.