Il Palermo ha speso meno sul mercato e di più per crescere come società. Il bilancio al 30 giugno 2026 mostra che la struttura societaria si è allargata, mentre il costo di calciatori e staff tecnico è rimasto stabile rispetto alla scorsa annata. Intanto sono stati investiti milioni nello stadio e nel centro sportivo di Torretta. Nella stagione 2025/26 il club ha investito circa 9 milioni per acquistare i cartellini dei calciatori, quasi la metà dei 18 milioni dell’anno prima. Il valore dei cartellini in bilancio è sceso da 26 a 24 milioni. Sono saliti invece gli ammortamenti, la quota di costo dei cartellini che si spalma negli anni: quasi 10 milioni, contro 9 della scorsa stagione.

Il costo del personale è salito da 33 a 35 milioni, ma l’aumento non riguarda i tesserati. Gli stipendi di calciatori, allenatori e staff tecnico sono stati di circa 29 milioni, in lieve calo rispetto ai 30 dell’anno prima. Il costo degli altri dipendenti è quasi raddoppiato, da 3 a 6 milioni circa. La società, in media, ha avuto 172 persone in organico, contro 151. L’aumento maggiore è tra i collaboratori (da 30 a 49) e tra gli impiegati (da 25 a 31). Gli allenatori e i tecnici sono scesi da 50 a 45, mentre i calciatori sono rimasti 30.





Aumentano i costi per i servizi, da 12 a 14 milioni. Pesano soprattutto l’organizzazione di eventi (2 milioni, contro 700 mila euro) e i servizi per le partite in casa, come biglietteria e vigilanza (1,2 milioni, contro 700 mila). Salgono anche il vitto e l’alloggio della prima squadra (da 1,3 a 1,5 milioni) e le spese per i servizi forniti dal City Football Group (da 1,2 a 1,6 milioni). Diminuiscono le commissioni a procuratori e intermediari, da 1,3 milioni a 840 mila euro. Il ritiro precampionato è costato 370 mila euro, contro 610 mila. Crollano le multe, da 230 mila a 27 mila euro. Il club non ha messo da parte fondi per rischi e oneri futuri, mentre nel 2025 erano stati 3,5 milioni, accantonati per pagare ex tesserati non più impiegati nel progetto tecnico.

Per lo stadio “Barbera” il Palermo paga un canone raddoppiato, da 172 mila a 353 mila euro l’anno. Il club ha anticipato 2 milioni e mezzo di lavori di manutenzione straordinaria allo stadio e agli Sky box (4 milioni nel 2025), spese che vengono poi riaddebitate al Comune, proprietario dell’impianto. Il Palermo investe anche nel centro di allenamento. Nel bilancio gli interventi su stadio e campi di Torretta pesano 4 milioni (contro 3 milioni l’anno prima). Il centro è di proprietà della società controllata Palermo Calcio Real Estate, a cui il club paga un affitto di 120 mila euro l’anno.

LEGGI ANCHE

PALERMO, APPROVATO IL BILANCIO

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI