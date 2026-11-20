Il bilancio al 30 giugno 2026 dedica anche una nota integrativa che riguarda l’ultimo mercato estivo, iniziato a luglio e conclusosi a fine agosto, operato dal direttore sportivo Osti dopo la chiusura dei conti. Una nota che permette di ‘curiosare’ anche sulle operazioni di mercato che poi faranno parte integrante del prossimo bilancio.

Dieci acquisti, undici cessioni: come un anno fa. Il numero è identico in entrambe le estati. Sono arrivati Perin dalla Juventus, Strefezza dall’Olympiacos, Cassandro e Gabrielloni dal Como, Hernani dal Monza, Fortin dal Lens, Bozzolan dalla Reggiana, Vavassori dall’Atalanta, più gli svincolati Barba ed Estevez. Cambia la composizione della rosa: i giocatori arrivati a costo zero erano cinque nel 2025 e sono due nel 2026. Gli acquisti a titolo definitivo sono sei (sette l’anno prima) e quelli in prestito quattro (tre).





Su undici uscite, nove sono prestiti, una è una cessione definitiva (Lund al Birmingham City) e una è la rescissione del contratto di Blin. Nel 2025 le cessioni definitive erano state tre. Quattro calciatori sono stati mandati in prestito anche l’estate scorsa, ma in una squadra diversa: Appuah (dal Valenciennes al Lommel), Desplanches (dal Pescara al Frosinone), Di Bartolo (dalla Nuova Sondrio all’Altamura) e Nikolaou (dal Bari all’Ofi Creta). Lund, l’anno scorso in prestito al Colonia, ora è stato venduto. Il Palermo aveva speso complessivamente oltre 21 milioni per portare in rosanero dieci dei calciatori che sono usciti quest’estate, tra prestiti, una cessione e una rescissione. È la somma delle cifre pagate all’epoca per ciascuno, che risultano dal bilancio dell’anno scorso. Il più costoso è Le Douaron, preso dal Brest per 4,4 milioni e ora in prestito al Troyes. Seguono Brunori (circa 3 milioni), Lund (2,9) e Vasic (2,4).

Gli acquisti dell’estate 2026 hanno aumentato i debiti verso altri club di 4,7 milioni (3,9 nel 2025), più 900 mila euro per i prestiti (200 mila l’anno prima). Il dato che salta all’occhio riguarda gli agenti: ci sono 1,9 milioni da pagare, più del doppio dei 900 mila di un anno fa. Nel bilancio 2026 le commissioni a procuratori e intermediari erano scese da 1,3 milioni a 840 mila euro, e questi 1,9 milioni peseranno sul prossimo. Le cessioni hanno invece generato crediti verso altri club per 3,5 milioni, contro i 300 mila dell’estate scorsa. Il bilancio non dice a quali operazioni si riferiscano, ma l’unica a titolo definitivo è quella di Lund.

Nell’esercizio chiuso a giugno il Palermo non ha registrato plusvalenze dalla vendita dei calciatori (1,9 milioni nel 2025) e ha chiuso con 580 mila euro di minusvalenze (38 mila l’anno prima). Il campo sta dicendo che gli investimenti del club sono stati finora fruttuosi. A fine stagione si faranno i conti definitivi.

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