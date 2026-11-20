Serie C girone C, 15a giornata: si inizia con Casertana – Salernitana
La 15a giornata del girone C di Serie C si apre con l’anticipo di Casertana – Salernitana. la capolista Potenza gioca in casa dell’Inter U23, mentre il Catania gioca di domenica nel big match contro il Bari.
Il programma
Venerdì 20 novembre
Casertana – Salernitana: ore 20.30
Sabato 21 novembre
Audace Cerignola – Barletta: ore 14.30
Inter U23 – Potenza: ore 14.30
Monopoli – Cavese: ore 14.30
Crotone – Cosenza: ore 17.30
Savoia – Sorrento: ore 17.30
Domenica 22 novembre
Scafatese – Foggia: ore 12.30
Altamura – Casarano: ore 14.30
Catania – Bari: ore 15
Picerno – Giugliano: ore 17.30