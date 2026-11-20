Serie B, 12a giornata: si inizia con Verona – Cesena
Riparte la Serie B: la 12a giornata del campionato cadetto inizia con Verona – Cesena. Molte partite di sabato, essendoci in programma l’infrasettimanale. Il Modena ospita la Juve Stabia, mentre il Palermo gioca a Catanzaro. Chiude la giornata domenica pomeriggio Arezzo – Mantova.
Il programma
Venerdì 20 novembre
Verona – Cesena: ore 20.30
Sabato 21 novembre
Ascoli – Vicenza: ore 15
Carrarese – Entella: ore 15
Modena – Juve Stabia: ore 15
Sampdoria – Benevento: ore 15
Sudtirol – Cremonese: ore 15
Catanzaro – Palermo: ore 17.15
Empoli – Pisa: ore 17.15
Domenica 22 novembre
Avellino – Mantova: ore 15
Arezzo – Padova: ore 17.15
LA CLASSIFICA
27 Palermo
23 Modena
20 Ascoli
19 Mantova
16 Verona, Pisa, Avellino, Benevento
15 Padova, Cesena, Südtirol, Cremonese
12 Juve Stabia
11 Arezzo, Sampdoria
10 Entella, Carrarese
9 Vicenza, Empoli
6 Catanzaro
Juve Stabia penalizzata di 4 punti