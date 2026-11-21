La quindicesima giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Monopoli e Cavese. Le due squadre si affrontano in un confronto importante per il rispettivo cammino in campionato, con i pugliesi che vogliono sfruttare il fattore campo e i campani a caccia di punti preziosi in trasferta. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Monopoli-Cavese

Monopoli-Cavese Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C

Serie C Sky Wifi, Girone C Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Vito Simone Veneziani, Monopoli

📺 Dove vedere Monopoli-Cavese in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 254.





📱 Dove vedere Monopoli-Cavese in streaming

Monopoli-Cavese sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.