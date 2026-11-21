La dodicesima giornata di Serie B propone la sfida tra Ascoli e Vicenza, due squadre con obiettivi e momenti di forma differenti. I bianconeri vogliono sfruttare il fattore campo per continuare a inseguire le posizioni di vertice, mentre i biancorossi sono chiamati a reagire dopo un periodo complicato. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Ascoli-Vicenza

Ascoli-Vicenza Competizione: Serie BKT

Serie BKT Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno

📺 Dove vedere Ascoli-Vicenza in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.





📱 Dove vedere Ascoli-Vicenza in streaming

Ascoli-Vicenza sarà visibile in streaming su DAZN e su LaB Channel, attraverso Prime Video. La partita è disponibile anche tramite OneFootball, sottoscrivendo il relativo abbonamento.