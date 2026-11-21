Carrarese – Virtus Entella, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie B
La dodicesima giornata di Serie B mette di fronte Carrarese e Virtus Entella, in una sfida importante per la corsa alla salvezza. Le due formazioni arrivano all’appuntamento appaiate in classifica e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone più delicate del campionato. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio dei Marmi di Carrara.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Carrarese-Virtus Entella
- Competizione: Serie BKT
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:00
- Stadio: dei Marmi, Carrara
📺 Dove vedere Carrarese-Virtus Entella in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.
📱 Dove vedere Carrarese-Virtus Entella in streaming
Carrarese-Virtus Entella sarà visibile in streaming su DAZN e su LaB Channel, attraverso Prime Video. È possibile accedere a LaB Channel anche tramite OneFootball.