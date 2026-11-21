La dodicesima giornata di Serie B mette di fronte Carrarese e Virtus Entella, in una sfida importante per la corsa alla salvezza. Le due formazioni arrivano all’appuntamento appaiate in classifica e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone più delicate del campionato. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio dei Marmi di Carrara.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Carrarese-Virtus Entella

Carrarese-Virtus Entella Competizione: Serie BKT

Serie BKT Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: dei Marmi, Carrara

📺 Dove vedere Carrarese-Virtus Entella in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.





📱 Dove vedere Carrarese-Virtus Entella in streaming

Carrarese-Virtus Entella sarà visibile in streaming su DAZN e su LaB Channel, attraverso Prime Video. È possibile accedere a LaB Channel anche tramite OneFootball.