Catanzaro – Palermo, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie B
Il Palermo torna in campo dopo la pausa per affrontare il Catanzaro nella dodicesima giornata di Serie B. I calabresi, dal canto loro, puntano a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. La partita è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:15.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Catanzaro-Palermo
- Competizione: Serie BKT
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:15
- Stadio: Nicola Ceravolo, Catanzaro
📺 Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. La gara sarà disponibile anche su LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B.
📱 Dove vedere Catanzaro-Palermo in streaming
Catanzaro-Palermo sarà visibile in streaming su DAZN, attraverso il sito e l’app ufficiale, e su LaB Channel, disponibile su Prime Video.