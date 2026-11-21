Il Palermo torna in campo dopo la pausa per affrontare il Catanzaro nella dodicesima giornata di Serie B. I calabresi, dal canto loro, puntano a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. La partita è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:15.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Catanzaro-Palermo

Catanzaro-Palermo Competizione: Serie BKT

Serie BKT Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 17:15

17:15 Stadio: Nicola Ceravolo, Catanzaro

📺 Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. La gara sarà disponibile anche su LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B.





📱 Dove vedere Catanzaro-Palermo in streaming

Catanzaro-Palermo sarà visibile in streaming su DAZN, attraverso il sito e l’app ufficiale, e su LaB Channel, disponibile su Prime Video.