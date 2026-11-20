Palermo, Estevez e Bozzolan non partono per Catanzaro: i convocati
Si allunga la lista degli indisponibili del Palermo per la trasferta di Catanzaro. Secondo il comunicato del club, sono out anche Estevez e Bozzolan per un sovraccarico muscolare. Il fronte più delicato è la difesa, dove le scelte si riducono: sono fuori Barba, Bani e Pierozzi, oltre a Joronen. Palumbo sta recuperando ma non è ancora pronto e non è stato inserito in lista. Strefezza, pur essendo rientrato a pieno regime negli allenamenti, per ora resta fuori dalla lista degli over: si va avanti con Mazzitelli. Tra i convocati c’è il giovane Bertolino, attaccante della Primavera, classe 2009.
La lista dei convocati
1 Perin
3 Augello
6 Gomes
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
29 Peda
30 Bertolino
32 Ceccaroni
36 Mazzitelli
84 Cassandro
96 Magnani
99 Gabrielloni
Federico Barba è stato sottoposto a ulteriori accertamenti clinici che hanno confermato la necessità di proseguire il percorso riabilitativo. Assenti anche Andrea Bozzolan e Nahuel Estevez, entrambi a causa di un sovraccarico muscolare.