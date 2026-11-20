Si allunga la lista degli indisponibili del Palermo per la trasferta di Catanzaro. Secondo il comunicato del club, sono out anche Estevez e Bozzolan per un sovraccarico muscolare. Il fronte più delicato è la difesa, dove le scelte si riducono: sono fuori Barba, Bani e Pierozzi, oltre a Joronen. Palumbo sta recuperando ma non è ancora pronto e non è stato inserito in lista. Strefezza, pur essendo rientrato a pieno regime negli allenamenti, per ora resta fuori dalla lista degli over: si va avanti con Mazzitelli. Tra i convocati c’è il giovane Bertolino, attaccante della Primavera, classe 2009.

La lista dei convocati

1 Perin

3 Augello

6 Gomes

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

29 Peda

30 Bertolino

32 Ceccaroni

36 Mazzitelli

84 Cassandro

96 Magnani

99 Gabrielloni





Federico Barba è stato sottoposto a ulteriori accertamenti clinici che hanno confermato la necessità di proseguire il percorso riabilitativo. Assenti anche Andrea Bozzolan e Nahuel Estevez, entrambi a causa di un sovraccarico muscolare.

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