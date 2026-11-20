Alla vigilia della gara con il Catanzaro, Pippo Inzaghi presenta la sfida con grande rispetto per l’avversario. “Non dobbiamo guardare la classifica, l’ultimo posto non è veritiero”, avverte, ricordando che i calabresi meritavano la Serie A l’anno scorso e che il playoff perso “probabilmente ci è servito da lezione”. Per questo servono “le antenne dritte” e il “coltello tra i denti”.

Strefezza è recuperato e si allena da una settimana, ma serve cautela: non ci sarà a Catanzaro, forse martedì. Assenti Palumbo e Barba, quest’ultimo non ancora guarito: spera di riaverlo “nel giro di un paio di settimane”. Sulla formazione, giocheranno “i migliori”, ma ci sarà spazio per qualche rotazione in queste partite ravvicinate: Gabrielloni ne giocherà una dall’inizio perché “merita”, mentre Pohjanpalo ha bisogno di riposo, forse già a Catanzaro. Inzaghi non nasconde i margini di miglioramento: “Dobbiamo difendere meglio, non vogliamo sempre rincorrere”, perché non è facile partire sotto nel punteggio. Resta però la fiducia: in trasferta il Palermo è migliorato, anche se ogni partita è un nuovo esame.





ORE 13.00 – “Strefezza è recuperato, si allena da una settimana ma ci vuole molta cautela. Non ci sarà a Catanzaro, vediamo per martedì. Siamo contenti che sia guarito, rientrerà a breve. Palumbo e Barba non ci saranno. Siamo forti e cercheremo di fare una bella partita”.

ORE 13.01 – “Abbiamo grande rispetto per il Catanzaro, non dobbiamo guardare la classifica. L’ultimo posto non è veritiero. Dobbiamo avere le antenne dritte. I calabresi meritavano di andare in A l’anno scorso. Il playoff perso probabilmente ci è servito da lezione”.

ORE 13.02 – “Siamo consci di dover migliorare in certi frangenti. Giocando un certo tipo di calcio sapevamo che potevamo fare qualche porta inviolata in meno. Dobbiamo difendere meglio, non vogliamo sempre rincorrere. Lavoriamo su tutti gli aspetti, non è sempre facile rimontare e partire sotto nel punteggio”.

ORE 13.04 – “Vanno sempre in campo i migliori. Col Catanzaro giocherà chi sta meglio. In alcuni ruoli potrò gestire queste partite ravvicinate. Gabrielloni ne giocherà una dall’inizio perché merita e Pohjanpalo ha bisogno di riposare, forse anche col Catanzaro. Deciderò con grande serenità”.

ORE 13.05 – “Abbiamo studiato l’avversario ma penso alla mia squadra. Il Catanzaro può battere chiunque, mi dispiace per Gorgone ma sono contento per Mignani, ho grande stima di lui. Gli auguro il meglio, magari dopo la partita (ride, ndr.). Speriamo prevalgano le nostre qualità”.

ORE 13.08 – “Stiamo dimostrando che in trasferta siamo migliorati, ma ogni partita è un nuovo esame. Sarà una gara difficile, ma la squadra sa quello che troverà e sa che dovrà mettere il coltello tra i denti”.

ORE 13.09 – “Barba? Purtroppo non è ancora guarito, mi auguro di recuperarlo nel giro di un paio di settimane”.

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO, TUTTI I NUMERI DEL BILANCIO

I SEGRETI DEL CALCIOMERCATO ROSANERO