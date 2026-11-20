Michele Mignani, allenatore del Catanzaro con un breve passato in rosanero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo e ha parlato delle difficoltà della sfida contro l’imbattuta capolista. “Sulla carta c’è sicuramente una squadra favorita, ma ho avuto la possibilità di lavorare per due settimane con i ragazzi e sono convinto che faremo una grande partita. L’obiettivo è provare a fare punti, ma credo che, se arriveranno le prestazioni, arriveranno anche i punti”.

“Il Palermo è una squadra completa – continua Mignani – . I numeri dicono che ha segnato in tutte le partite, che ha il miglior attacco del campionato, dispone di alternative in ogni ruolo e ha un allenatore vincente, che questo campionato lo ha già conquistato più volte. Ringrazio il Palermo per avermi dato la possibilità di allenare una squadra e una piazza così importante. Però oggi alleno il Catanzaro e voglio guardare in casa mia. Voglio fare di tutto per cercare di sollevare il Catanzaro da questa situazione, insieme ovviamente alla squadra”.





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