La trasferta di Catanzaro era cerchiata in rosso sul calendario rosanero. Al rientro dalla sosta per le nazionali, che darà il via a un lungo tour de force in Serie B fino a marzo, il Palermo di Pippo Inzaghi torna in Calabria con un conto ancora aperto. Il ricordo della pesante sconfitta della scorsa stagione è tutt’altro che sbiadito: il 3-0 incassato nella gara d’andata della semifinale playoff rappresentò una fotografia impietosa dei rapporti di forza di quel momento, con una partita mai realmente in discussione. Superflua la successiva vittoria rosanero per due reti a zero tra le mura del “Barbera”, che lanciò la squadra calabrese in una doppia finale contro il Monza, poi promosso in serie A. Lacrime amare dalla parte rosanero, gioia ed estasi in Calabria.

Esattamente 6 mesi dopo il quadro è completamente rovesciato. Il Palermo si presenta all’appuntamento da capolista e ancora imbattuto, forte di numeri da promozione diretta e di una prolificità offensiva che, al termine della scorsa stagione, sembrava difficile anche soltanto immaginare. Di tutt’altro tenore il momento del Catanzaro, protagonista di un avvio di campionato da incubo. L’esodo estivo di Aquilani e altri giocatori importanti come Cisse, Favasuli, Pittarello e Cassandro (uno dei tanti ex) ha scombussolato l’ambiente giallorosso. L’ultimo posto in classifica con soli sei punti e la peggior difesa del torneo racconta solo una parte delle difficoltà giallorosse. Neanche il cambio allenatore, con l’arrivo di Mignani al posto di Gorgone, sembra aver invertito la rotta: l’ex allenatore di Palermo e Cesena cerca ancora la prima vittoria dopo due pareggi e due sconfitte.





Mignani sta cercando di ricostruire la squadra un passo alla volta, partendo proprio dal reparto arretrato. La priorità, dopo i sei gol incassati contro l’Ascoli, era quella di restituire solidità a una difesa fin troppo fragile. Lo scopo è stato in parte raggiunto: nelle tre uscite col tecnico genovese il Catanzaro non ha mai subito più di un gol. Merito del cambio modulo, più a trazione posteriore: il 3-4-2-1 ha lasciato spazio al prudente 3-5-2, con un uomo in più in mediana che garantisca più copertura. La manovra offensiva si è principalmente basata sulla fascia sinistra, dove agirà un vecchio pallino del Palermo: Mehdi Dorval, autore dell’ultimo gol del Catanzaro in campionato. Straordinari in vista per l’ex Cassandro.

Quella del ‘Ceravolo’ sarà la 57ª sfida ufficiale tra Palermo e Catanzaro. I calabresi rappresentano una delle avversarie più affrontate dai rosanero tra le attuali partecipanti al campionato di Serie B: soltanto Padova (58), Hellas Verona (68) e Sampdoria (76) possono vantare un numero maggiore di precedenti contro i siciliani. Il bilancio complessivo sorride ai giallorossi, capaci di imporsi in venti occasioni, contro le sedici vittorie del Palermo.

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