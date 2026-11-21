Modena – Juve Stabia, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie B
La dodicesima giornata di Serie B mette di fronte Modena e Juve Stabia, in una sfida importante per gli obiettivi di entrambe le formazioni. Gli emiliani vogliono continuare a inseguire le posizioni di vertice, mentre i campani cercano punti preziosi per consolidare il proprio percorso e allontanarsi dalle zone più delicate della classifica. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Modena-Juve Stabia
- Competizione: Serie BKT
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:00
- Stadio: Alberto Braglia, Modena
📺 Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Sarà possibile seguirla anche attraverso LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.
📱 Dove vedere Modena-Juve Stabia in streaming
Modena-Juve Stabia sarà visibile in streaming su DAZN, tramite sito e applicazione ufficiale, e su LaB Channel, attraverso Prime Video.