La dodicesima giornata di Serie B mette di fronte Modena e Juve Stabia, in una sfida importante per gli obiettivi di entrambe le formazioni. Gli emiliani vogliono continuare a inseguire le posizioni di vertice, mentre i campani cercano punti preziosi per consolidare il proprio percorso e allontanarsi dalle zone più delicate della classifica. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Modena-Juve Stabia

Modena-Juve Stabia Competizione: Serie BKT

Serie BKT Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Alberto Braglia, Modena

📺 Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Sarà possibile seguirla anche attraverso LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.





📱 Dove vedere Modena-Juve Stabia in streaming

Modena-Juve Stabia sarà visibile in streaming su DAZN, tramite sito e applicazione ufficiale, e su LaB Channel, attraverso Prime Video.