La dodicesima giornata di Serie B propone la sfida tra Sampdoria e Benevento, un confronto importante per entrambe le squadre. I blucerchiati vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi e proseguire la risalita in classifica, mentre i sanniti puntano a consolidare la propria posizione nella zona playoff. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Sampdoria-Benevento

Sampdoria-Benevento Competizione: Serie BKT

Serie BKT Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Luigi Ferraris, Genova

📺 Dove vedere Sampdoria-Benevento in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Sarà possibile seguirla anche su LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.





📱 Dove vedere Sampdoria-Benevento in streaming

Sampdoria-Benevento sarà visibile in streaming su DAZN, attraverso il sito e l’applicazione ufficiale, e su LaB Channel, disponibile su Prime Video. La partita sarà accessibile anche tramite OneFootball TV.