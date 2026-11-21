Derby pugliese nella quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Audace Cerignola e Barletta si affrontano in una sfida importante per la zona playoff, con entrambe le formazioni intenzionate a conquistare punti preziosi. I padroni di casa cercano il riscatto dopo la pesante sconfitta contro la Scafatese, mentre gli ospiti arrivano all’appuntamento forti delle ultime due vittorie contro Foggia e Team Altamura. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Audace Cerignola-Barletta

Audace Cerignola-Barletta Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C

Serie C Sky Wifi, Girone C Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Domenico Monterisi, Cerignola

📺 Dove vedere Audace Cerignola-Barletta in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 255. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.





📱 Dove vedere Audace Cerignola-Barletta in streaming

Audace Cerignola-Barletta sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.