Audace Cerignola – Barletta, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
Derby pugliese nella quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Audace Cerignola e Barletta si affrontano in una sfida importante per la zona playoff, con entrambe le formazioni intenzionate a conquistare punti preziosi. I padroni di casa cercano il riscatto dopo la pesante sconfitta contro la Scafatese, mentre gli ospiti arrivano all’appuntamento forti delle ultime due vittorie contro Foggia e Team Altamura. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Audace Cerignola-Barletta
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Domenico Monterisi, Cerignola
📺 Dove vedere Audace Cerignola-Barletta in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 255. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.
📱 Dove vedere Audace Cerignola-Barletta in streaming
Audace Cerignola-Barletta sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.