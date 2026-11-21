Empoli – Pisa, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie B
Il derby toscano tra Empoli e Pisa è uno degli appuntamenti più attesi della dodicesima giornata di Serie B. Le due squadre tornano in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, con obiettivi importanti e la necessità di conquistare punti per migliorare la propria posizione in classifica. La sfida del Castellani si preannuncia particolarmente interessante anche per la rivalità tra le due tifoserie. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 21 novembre 2026 alle ore 19:30.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Empoli-Pisa
- Competizione: Serie BKT
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 19:30
- Stadio: Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli
📺 Dove vedere Empoli-Pisa in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Sarà possibile seguirla anche su LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.
📱 Dove vedere Empoli-Pisa in streaming
Empoli-Pisa sarà visibile in streaming su DAZN, attraverso il sito e l’applicazione ufficiale, e su LaB Channel, tramite Prime Video. La partita sarà disponibile anche su OneFootball.