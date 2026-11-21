Südtirol – Cremonese, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie B
La dodicesima giornata di Serie B mette di fronte Südtirol e Cremonese, in una sfida importante per il cammino delle due squadre. I padroni di casa vogliono ritrovare la vittoria dopo un periodo complicato, mentre i grigiorossi arrivano a Bolzano con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi e proseguire la propria rincorsa alle zone alte della classifica. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Südtirol-Cremonese
- Competizione: Serie BKT
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:00
- Stadio: Druso, Bolzano
📺 Dove vedere Südtirol-Cremonese in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Sarà possibile seguirla anche su LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.
📱 Dove vedere Südtirol-Cremonese in streaming
Südtirol-Cremonese sarà visibile in streaming su DAZN, tramite sito e applicazione ufficiale, e su LaB Channel, attraverso Prime Video.