La dodicesima giornata di Serie B mette di fronte Südtirol e Cremonese, in una sfida importante per il cammino delle due squadre. I padroni di casa vogliono ritrovare la vittoria dopo un periodo complicato, mentre i grigiorossi arrivano a Bolzano con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi e proseguire la propria rincorsa alle zone alte della classifica. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Südtirol-Cremonese

Südtirol-Cremonese Competizione: Serie BKT

Serie BKT Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Druso, Bolzano

📺 Dove vedere Südtirol-Cremonese in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Sarà possibile seguirla anche su LaB Channel, il canale dedicato alla Serie B disponibile su Prime Video.





📱 Dove vedere Südtirol-Cremonese in streaming

Südtirol-Cremonese sarà visibile in streaming su DAZN, tramite sito e applicazione ufficiale, e su LaB Channel, attraverso Prime Video.