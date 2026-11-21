La quindicesima giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Inter U23 e Potenza. I nerazzurri tornano in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e si preparano ad affrontare una delle squadre più competitive del campionato, attualmente in vetta alla classifica. Per i lucani si tratta di un’occasione importante per consolidare il primato. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Inter U23-Potenza

Inter U23-Potenza Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C

Serie C Sky Wifi, Girone C Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Ernesto Breda, Sesto San Giovanni

📺 Dove vedere Inter U23-Potenza in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 251.





📱 Dove vedere Inter U23-Potenza in streaming

Inter U23-Potenza sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport. La gara sarà disponibile anche su Sky Go per gli abbonati Sky.