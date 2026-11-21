Inter U23 – Potenza, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
La quindicesima giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Inter U23 e Potenza. I nerazzurri tornano in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e si preparano ad affrontare una delle squadre più competitive del campionato, attualmente in vetta alla classifica. Per i lucani si tratta di un’occasione importante per consolidare il primato. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Inter U23-Potenza
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
📺 Dove vedere Inter U23-Potenza in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 251.
📱 Dove vedere Inter U23-Potenza in streaming
Inter U23-Potenza sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport. La gara sarà disponibile anche su Sky Go per gli abbonati Sky.