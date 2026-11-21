La quindicesima giornata del Girone A di Serie C mette di fronte Treviso e Pergolettese. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre gli ospiti cercano di interrompere il periodo senza vittorie e tornare a fare punti. La partita è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Omobono Tenni di Treviso.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Treviso-Pergolettese

Treviso-Pergolettese Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone A

Serie C Sky Wifi, Girone A Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Omobono Tenni, Treviso

📺 Dove vedere Treviso-Pergolettese in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 252.





📱 Dove vedere Treviso-Pergolettese in streaming

Treviso-Pergolettese sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.