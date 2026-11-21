Treviso – Pergolettese, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
La quindicesima giornata del Girone A di Serie C mette di fronte Treviso e Pergolettese. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre gli ospiti cercano di interrompere il periodo senza vittorie e tornare a fare punti. La partita è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Omobono Tenni di Treviso.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Treviso-Pergolettese
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone A
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Omobono Tenni, Treviso
📺 Dove vedere Treviso-Pergolettese in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 252.
📱 Dove vedere Treviso-Pergolettese in streaming
Treviso-Pergolettese sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.