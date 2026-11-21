La quindicesima giornata del Girone A di Serie C mette di fronte Giana Erminio e Juventus Next Gen. Una sfida importante per entrambe le formazioni, con i lombardi intenzionati a sfruttare il fattore campo e i bianconeri alla ricerca di punti per proseguire il proprio percorso in campionato.

Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW.





🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Giana Erminio-Juventus Next Gen

Giana Erminio-Juventus Next Gen Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone A

Serie C Sky Wifi, Girone A Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Città di Gorgonzola, Gorgonzola

📺 Dove vedere Giana Erminio-Juventus Next Gen in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 252.

📱 Dove vedere Giana Erminio-Juventus Next Gen in streaming

Giana Erminio-Juventus Next Gen sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.