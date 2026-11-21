Giana Erminio – Juventus Next Gen, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
La quindicesima giornata del Girone A di Serie C mette di fronte Giana Erminio e Juventus Next Gen. Una sfida importante per entrambe le formazioni, con i lombardi intenzionati a sfruttare il fattore campo e i bianconeri alla ricerca di punti per proseguire il proprio percorso in campionato.
Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Giana Erminio-Juventus Next Gen
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone A
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Città di Gorgonzola, Gorgonzola
📺 Dove vedere Giana Erminio-Juventus Next Gen in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 252.
📱 Dove vedere Giana Erminio-Juventus Next Gen in streaming
Giana Erminio-Juventus Next Gen sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.