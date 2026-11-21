Pineto – Pescara, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
Derby abruzzese nella quindicesima giornata del Girone B di Serie C. Pineto e Pescara si affrontano in una sfida particolarmente sentita, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti importanti per il proprio percorso in campionato. I biancazzurri cercano continuità dopo il successo contro la Sambenedettese, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo.
Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Pavone-Mariani di Pineto. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Pineto-Pescara
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone B
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Mimmo Pavone-Alessandro Mariani, Pineto
📺 Dove vedere Pineto-Pescara in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 251.
📱 Dove vedere Pineto-Pescara in streaming
Pineto-Pescara sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.