Derby abruzzese nella quindicesima giornata del Girone B di Serie C. Pineto e Pescara si affrontano in una sfida particolarmente sentita, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti importanti per il proprio percorso in campionato. I biancazzurri cercano continuità dopo il successo contro la Sambenedettese, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo.

Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Pavone-Mariani di Pineto. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW.





🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Pineto-Pescara

Pineto-Pescara Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone B

Serie C Sky Wifi, Girone B Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Mimmo Pavone-Alessandro Mariani, Pineto

📺 Dove vedere Pineto-Pescara in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 251.

📱 Dove vedere Pineto-Pescara in streaming

Pineto-Pescara sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.