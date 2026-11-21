Il derby calabrese tra Crotone e Cosenza è uno degli appuntamenti più attesi della quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Le due formazioni arrivano alla sfida in una fase delicata della stagione e hanno bisogno di punti per rilanciare il proprio cammino. Gli squali cercano di interrompere la serie negativa, mentre i rossoblù puntano a ottenere un risultato positivo in una trasferta particolarmente sentita. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Ezio Scida di Crotone.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Crotone-Cosenza

Crotone-Cosenza Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C

Serie C Sky Wifi, Girone C Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Ezio Scida, Crotone

📺 Dove vedere Crotone-Cosenza in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 254.





📱 Dove vedere Crotone-Cosenza in streaming

Crotone-Cosenza sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.