Crotone – Cosenza, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
Il derby calabrese tra Crotone e Cosenza è uno degli appuntamenti più attesi della quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Le due formazioni arrivano alla sfida in una fase delicata della stagione e hanno bisogno di punti per rilanciare il proprio cammino. Gli squali cercano di interrompere la serie negativa, mentre i rossoblù puntano a ottenere un risultato positivo in una trasferta particolarmente sentita. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Ezio Scida di Crotone.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Crotone-Cosenza
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Ezio Scida, Crotone
📺 Dove vedere Crotone-Cosenza in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 254.
📱 Dove vedere Crotone-Cosenza in streaming
Crotone-Cosenza sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.