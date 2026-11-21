Campobasso – Vis Pesaro, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
La quindicesima giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Campobasso e Vis Pesaro. I molisani vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti e consolidare la propria posizione in classifica, mentre i marchigiani cercano continuità dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno contro la Pianese. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Antonio Molinari di Campobasso.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Campobasso-Vis Pesaro
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone B
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Antonio Molinari, Campobasso
📺 Dove vedere Campobasso-Vis Pesaro in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 253.
📱 Dove vedere Campobasso-Vis Pesaro in streaming
Campobasso-Vis Pesaro sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.