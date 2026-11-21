La quindicesima giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Campobasso e Vis Pesaro. I molisani vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti e consolidare la propria posizione in classifica, mentre i marchigiani cercano continuità dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno contro la Pianese. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Antonio Molinari di Campobasso.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Campobasso-Vis Pesaro

Campobasso-Vis Pesaro Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone B

Serie C Sky Wifi, Girone B Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Antonio Molinari, Campobasso

📺 Dove vedere Campobasso-Vis Pesaro in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 253.





📱 Dove vedere Campobasso-Vis Pesaro in streaming

Campobasso-Vis Pesaro sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.