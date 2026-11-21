Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Bundesliga
La decima giornata di Bundesliga propone uno degli incontri più attesi del campionato tedesco: il derby tra Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. Una sfida ricca di rivalità, con i padroni di casa intenzionati a sfruttare il fattore campo e il Dortmund che punta a conquistare punti importanti nella corsa alle posizioni di vertice. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:30 al Borussia-Park di Mönchengladbach.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund
- Competizione: Bundesliga
- Giornata: 10ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:30
- Stadio: Borussia-Park, Mönchengladbach
📺 Dove vedere Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Mix.
📱 Dove vedere Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund in streaming
La sfida sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.