La decima giornata di Bundesliga propone uno degli incontri più attesi del campionato tedesco: il derby tra Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. Una sfida ricca di rivalità, con i padroni di casa intenzionati a sfruttare il fattore campo e il Dortmund che punta a conquistare punti importanti nella corsa alle posizioni di vertice. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:30 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund Competizione: Bundesliga

Bundesliga Giornata: 10ª giornata

10ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 15:30

15:30 Stadio: Borussia-Park, Mönchengladbach

📺 Dove vedere Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Mix.





📱 Dove vedere Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund in streaming

La sfida sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.