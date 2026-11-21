Savoia – Sorrento, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
Derby campano nella quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Savoia e Sorrento si affrontano allo stadio Giraud in una sfida importante per entrambe le formazioni. I padroni di casa vogliono dare continuità al successo conquistato sul campo del Giugliano, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Savoia-Sorrento
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Alfredo Giraud, Torre Annunziata
📺 Dove vedere Savoia-Sorrento in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 255.
📱 Dove vedere Savoia-Sorrento in streaming
Savoia-Sorrento sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.