Chelsea – Leeds, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Premier League
Chelsea e Leeds si affrontano nella dodicesima giornata di Premier League. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti, ma accomunate dalla voglia di conquistare punti importanti in una fase significativa del campionato inglese. La gara si disputa sabato 21 novembre 2026 alle ore 16:00 allo Stamford Bridge di Londra.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Chelsea-Leeds
- Competizione: Premier League
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 16:00
- Stadio: Stamford Bridge, Londra
📺 Dove vederla in tv
Chelsea-Leeds sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.
📱 Dove vederla in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto che comprende i contenuti di Sky Sport. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.