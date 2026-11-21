Tottenham – Ipswich, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Premier League
Il Tottenham ospita l’Ipswich nella dodicesima giornata di Premier League. Gli Spurs tornano in campo davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di sfruttare il fattore casa, mentre gli ospiti cercano un risultato positivo in una trasferta impegnativa. La partita è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 16:00 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Tottenham-Ipswich
- Competizione: Premier League
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 16:00
- Stadio: Tottenham Hotspur Stadium, Londra
📺 Dove vederla in tv
Tottenham-Ipswich sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 257).
📱 Dove vederla in streaming
La partita sarà visibile in streaming su NOW. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso Sky Go.