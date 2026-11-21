Aston Villa – Sunderland, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Premier League
Aston Villa e Sunderland si affrontano nella dodicesima giornata di Premier League. La squadra di Birmingham ospita i Black Cats in una sfida che mette in palio punti importanti per il rispettivo cammino in campionato. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 21 novembre 2026 alle ore 16:00 al Villa Park di Birmingham.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Aston Villa-Sunderland
- Competizione: Premier League
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 16:00
- Stadio: Villa Park, Birmingham
📺 Dove vederla in tv
Aston Villa-Sunderland sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 258).
📱 Dove vederla in streaming
La gara sarà disponibile in streaming su NOW. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso Sky Go.