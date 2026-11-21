NEC – PSV, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Eredivisie
Il PSV fa visita al NEC in occasione della dodicesima giornata di Eredivisie. La formazione di Eindhoven affronta una trasferta insidiosa, con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino nel campionato olandese. La gara è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 16:30 al Goffertstadion di Nimega.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: NEC-PSV
- Competizione: Eredivisie
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 16:30
- Stadio: Goffertstadion, Nimega
📺 Dove vederla in tv
NEC-PSV non sarà trasmessa sui tradizionali canali televisivi italiani. La partita sarà disponibile in diretta su Como TV.
📱 Dove vederla in streaming
La gara si potrà seguire in streaming sulla piattaforma ufficiale Como TV.