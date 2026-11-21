Nizza – PSG, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Ligue 1
Il Paris Saint-Germain fa visita al Nizza nella tredicesima giornata di Ligue 1. Una sfida importante per la formazione parigina, attesa da un impegno in trasferta contro una squadra che proverà a sfruttare il fattore campo per metterla in difficoltà.
Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:15 all’Allianz Riviera di Nizza. La partita sarà disponibile in diretta sulla piattaforma ufficiale Ligue 1+.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Nizza-PSG
- Competizione: Ligue 1
- Giornata: 13ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:15
- Stadio: Allianz Riviera, Nizza
📺 Dove vederla in tv
Nizza-PSG non sarà trasmessa sui canali televisivi italiani tradizionali. La diretta sarà disponibile attraverso Ligue 1+.
📱 Dove vederla in streaming
La partita si potrà seguire in streaming su Ligue 1+, la piattaforma ufficiale del campionato francese.