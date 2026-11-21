Newcastle – Arsenal, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Premier League
È uno degli appuntamenti più attesi del sabato di Premier League: il Newcastle ospita l’Arsenal in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa alle posizioni di vertice. I Gunners sono attesi da una trasferta insidiosa al St James’ Park, contro una formazione che davanti al proprio pubblico può rappresentare un avversario ostico.
Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 18:30 al St James’ Park di Newcastle. La diretta sarà disponibile sui canali Sky e in streaming su NOW.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Newcastle-Arsenal
- Competizione: Premier League
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 18:30
- Stadio: St James’ Park, Newcastle
📺 Dove vederla in tv
Newcastle-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio.
📱 Dove vederla in streaming
La partita sarà visibile in streaming su NOW. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso Sky Go.