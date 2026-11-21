È uno degli appuntamenti più attesi del sabato di Premier League: il Newcastle ospita l’Arsenal in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa alle posizioni di vertice. I Gunners sono attesi da una trasferta insidiosa al St James’ Park, contro una formazione che davanti al proprio pubblico può rappresentare un avversario ostico.

Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 18:30 al St James’ Park di Newcastle. La diretta sarà disponibile sui canali Sky e in streaming su NOW.





🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Newcastle-Arsenal

Newcastle-Arsenal Competizione: Premier League

Premier League Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: St James’ Park, Newcastle

📺 Dove vederla in tv

Newcastle-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio.

📱 Dove vederla in streaming

La partita sarà visibile in streaming su NOW. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso Sky Go.