Il derby andaluso tra Siviglia e Betis è uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Liga. Le due formazioni si ritrovano una di fronte all’altra in una sfida che va oltre la classifica e che mette in palio il prestigio cittadino, oltre a punti importanti per il campionato.

Il fischio d’inizio è previsto per sabato 21 novembre 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.





🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Siviglia-Betis

Siviglia-Betis Competizione: Liga

Liga Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia

📺 Dove vederla in tv

Siviglia-Betis sarà disponibile in diretta su DAZN, attraverso l’applicazione compatibile con le smart TV e i dispositivi supportati.

📱 Dove vederla in streaming

Il derby sarà visibile in streaming su DAZN, tramite sito ufficiale o app.