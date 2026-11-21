Siviglia – Betis, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Liga
Il derby andaluso tra Siviglia e Betis è uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Liga. Le due formazioni si ritrovano una di fronte all’altra in una sfida che va oltre la classifica e che mette in palio il prestigio cittadino, oltre a punti importanti per il campionato.
Il fischio d’inizio è previsto per sabato 21 novembre 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Siviglia-Betis
- Competizione: Liga
- Giornata: 13ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 18:30
- Stadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia
📺 Dove vederla in tv
Siviglia-Betis sarà disponibile in diretta su DAZN, attraverso l’applicazione compatibile con le smart TV e i dispositivi supportati.
📱 Dove vederla in streaming
Il derby sarà visibile in streaming su DAZN, tramite sito ufficiale o app.