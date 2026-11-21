Feyenoord – Excelsior, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Eredivisie
Il Feyenoord affronta l’Excelsior nella dodicesima giornata di Eredivisie. La formazione di Rotterdam scende in campo davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo, mentre gli ospiti proveranno a mettere in difficoltà una delle squadre più competitive del campionato olandese. La partita è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 18:45 al De Kuip di Rotterdam.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Feyenoord-Excelsior
- Competizione: Eredivisie
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 18:45
- Stadio: De Kuip, Rotterdam
📺 Dove vederla in tv
Feyenoord-Excelsior sarà disponibile in diretta su Como TV.
📱 Dove vederla in streaming
La partita si potrà seguire in streaming sulla piattaforma ufficiale Como TV.