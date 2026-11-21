Samuel Giovane è stato tra i protagonisti della vittoria del Catanzaro contro il Palermo. Il centrocampista giallorosso, ex della gara, ha aperto le marcature nella partita poi terminata 3 – 1. Al termine dell’incontro ha commentato il risultato, soffermandosi sulla reazione dei calabresi e sui progressi mostrati nelle ultime settimane.

“Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato, ha esordito Giovane, riconoscendo il valore dell’avversario. Secondo il centrocampista, però, il successo è stato meritato soprattutto per quanto mostrato nella ripresa: “Abbiamo meritato di vincere la partita nel secondo tempo, dopo il vento del primo e grazie ai cambi”.





Proprio la classifica, secondo Giovane, aveva condizionato in parte il rendimento della squadra. Il successo contro i rosanero può rappresentare un punto di ripartenza, a patto di mantenere lo stesso atteggiamento: “Giocavamo sfiduciati per via della classifica, ma se giochiamo con questo approccio siamo una gran bella squadra”.

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